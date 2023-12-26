Транслировал роспропаганду в оккупации: СБУ задержала киевского бизнесмена

Правоохранители задержали в Киеве владельца интернет-провайдера. Мужчина оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, мужчина систематически платит "налоги" в "бюджет" оккупационной администрации РФ во временно захваченном Луганске, чем финансирует российскую агрессию.

Также компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям нарративы Кремля, прежде всего о войне в Украине.

Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллиона гривен. На эти средства, предположительно полученные преступным путем, наложен арест.

Организовал "бизнес" с родственницей из Луганской области

Незаконную деятельность мужчина организовал вместе с близкой родственницей, проживающей во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области.

Там они создали компанию-провайдер и зарегистрировали фирму в местной оккупационной администрации РФ и "Роскомнадзоре" на территории страны-агрессора.

Объявление подозрения предателям

Задержанному и его сообщнице из оккупированной части востока сообщили о подозрении за сотрудничество со страной-агрессором.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его сообщницы, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины", - подытожили в СБУ.