Воевали против Украины: пятерых предателей будут судить за сотрудничество с РФ
Пятерых изменников из Донбасса будут судить за предательство. Они воевали против Украины в рядах русских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, в начале полномасштабного вторжения в РФ они проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Оттуда добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.
В рядах русских войск фигуранты штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности, так называемые "зубы дракона".
В феврале этого года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.
Сведения о задержанных
Среди задержанных военной контрразведкой СБУ - снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а затем воевал в Донецкой области.
Еще один боевик сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов, но вскоре прошел "курсы" по тактике ведения боевых действий в условиях городской застройки.
После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.
Остальные трое задержанных - участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное в Луганской области.
Объявление подозрения и срок
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям УКУ.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Задержание предателей в Украине
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
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