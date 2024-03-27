Воювали проти України: п'ятьох зрадників судитимуть за співпрацю з РФ

П'ятьох зрадників із Донбасу будуть судити за зрадництво. Вони воювали проти України у лавах російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, на початку повномасштабного вторгнення РФ вони проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Звідти добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані "зуби дракона".

У лютому цього року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.

Відомості про затриманих

Серед затриманих військовою контррозвідкою СБУ - снайпер ворожого підрозділу, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині.

Ще один бойовик спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов "курси" з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

Інші троє затриманих - брали участь у "м’ясних" штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині.

Оголошення підозри та термін

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями ККУ.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.