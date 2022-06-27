Окупанти вночі знову завдали ракетних ударів по Харкову: що відомо
Російські війська в ніч проти 27 червня знову обстріляли Київський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок ракетних ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Харківській області.
За даними відомства, одна з ракет потрапила до двоповерхової адміністративної будівлі у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 60 квадратних метрів.
Також близько півночі ще одна ворожа ракета прилетіла до двору навчального закладу у Шевченківському районі. Внаслідок вибуху будинок школи отримав часткові пошкодження. Крім того, загорілася поряд розташована господарська будівля.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
У ДСНС зазначили, що за добу через обстріли в області сталося 7 пожеж.
Нагадаємо, 26 червня ввечері російські війська вдарили по Чугуївській громаді в Харківській області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна постраждала.
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