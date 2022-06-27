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Росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом: є постраждалі

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Харківська область, Понеділок 27 червня 2022 16:38
Росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом: є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом (t.me/kt)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проїжджала евакуаційна колона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Печенізького селищного голову Олександра Гусарова.

За його словами, обстріл почався в той час, коли селом їхала колона з автобусів, в яких перебували жителі окупованих районів.

"Є постраждалі. Житель селища, людина за 90 років, що пережила Другу світову війну, отримала поранення. Зруйновано кілька житлових будинків. Також вибухи спричинили пожежу у двох домоволодіннях", - розповів Гусаров.

Він додав, що рятувальники та медпрацівники надають допомогу мешканцям, які постраждали від атаки окупантів.

Росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом: є постраждаліОбстріл селища Печеніги (t.me/gusarov_pechi)

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Харків евакуація Війна Росії проти України
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