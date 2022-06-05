Війна в Україні викликала паніку у Європи, - Ердоган
У Туреччині вважають, що вторгнення Росії в Україну почало паніку серед країн Європи.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".
"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.
Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов з кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.
Нагадаємо, раніше Ердоган оголосив про початок спецоперації на сирійському кордоні. Анкара хоче створити "зону безпеки" завглибшки 30 км.
Також ми писали, що, за словами Ердогана, "терористичні організації" курдів підтримують не лише Швеція та Фінляндія. Це також роблять у Німеччині, Франції та Нідерландах.
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