Ердоган оголосив про початок нової спецоперації в Сирії

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За його словами, Туреччина починає новий етап боротьби з тероризмом. Метою операції є "звільнення" кількох районів біля південного кордону.

"Починається нова фаза формування (в Сирії) "зони безпеки" на 30 км вглиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат і Мюнбіч", - сказав Ердоган.

Він додав, що після цього підуть й інші фази для зачистки прикордонних районів.