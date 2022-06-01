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Ердоган оголосив про початок нової спецоперації в Сирії

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Анкара, Середа 01 червня 2022 16:03
Ердоган оголосив про початок нової спецоперації в Сирії Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина почала нову спецоперацію на сирійському кордоні. Анкара хоче створити "зону безпеки" глибиною 30 км.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За його словами, Туреччина починає новий етап боротьби з тероризмом. Метою операції є "звільнення" кількох районів біля південного кордону.

"Починається нова фаза формування (в Сирії) "зони безпеки" на 30 км вглиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат і Мюнбіч", - сказав Ердоган.

Він додав, що після цього підуть й інші фази для зачистки прикордонних районів.

Варто зазначити, що Ердоган вже говорив про нові військові операції Туреччини вздовж своїх південних кордонів.

Анкара заявляється, що її метою є боротьба з терористичними організаціями КРП (Курдська робітнича партія) і YPG (Загони народної самооборони, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").

Раніше у США сказали, що побоюються дій Туреччини на сирійському кордоні, оскільки це поставить під загрозу американські сили і кампанію коаліції проти ІДІЛ.

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