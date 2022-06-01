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Ердоган звинуватив у підтримці тероризму ще три країни: "не лише Фінляндія та Швеція"

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Анкара, Середа 01 червня 2022 14:22
Ердоган звинуватив у підтримці тероризму ще три країни: "не лише Фінляндія та Швеція" Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Терористичні організації підтримують не лише Швеція та Фінляндія. Це також роблять у Німеччині, Франції та Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву турецького президента Реджеп Таїпа Ердогана, якого цитує NTV.

Він вкотре виступив проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки ті "підтримують терористичні організації Робочої партії Курдистану та її відгалуження".

"Вони (Фінляндія та Швеція - ред.) захищають ці терористичні організації разом із поліціями Німеччини, Франції та Нідерландів. Вони марширують із плакатами, на яких зображені ватажки терористичних організацій. Нам поки що не надали жодного конкретного документа, який гарантував би протилежне. Тож ті, хто передає терористичній організації зброю та техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, в Анкарі продовжують блокувати вступ в НАТО Швеції та Фінляндії через їхню позицію щодо учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів.

Додамо, Туреччина також зажадала від цих двох країн офіційних гарантій, які засвідчували б відмову підтримки РПК.

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НАТО Франція Нідерланди Швеція Германия Турция Финляндия Реджеп Тайіп Ердоган
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