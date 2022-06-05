Война в Украине вызвала панику у Европы, - Эрдоган

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед членами правящей "Партии справедливости и развития".

"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе в результате украинско-российского кризиса", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Глава турецкого государства добавил, что молится за то, чтобы мир как можно скорее вышел из кризиса, который был вызван вторжением российский войск на территорию Украины.