Війна з Індією загрожує "взаємознищенням", - МЗС Пакистану

У Пакистані заявили, що ніколи не хотіли ескалації напруженості між країнами

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что эскалация конфликта между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Также Шах Мехмуд Куреши сообщил, что Пакистан отпустит индийского пилота, которого захватили после воздушного боя 27 февраля. Он назвал это "жестом мира".

"Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором. Применение ядерного оружия двумя странами приведет к "взаимоуничтожению", - сказал он.

Напомним, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что в тот день не задействовали истребители F-16.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

РБК-Украина писало, что в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 32 самолета. С пакистанской стороны - 24 военных самолета, с индийской - 8. В США призвали к деэскалации.