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В сети показали видео сбития российского Су-25 в Донецкой области

Донецкая область, Воскресенье 26 мая 2024 00:40
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В сети показали видео сбития российского Су-25 в Донецкой области Фото: обнародовано видео сбития российского штурмовика Су-25 (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские военные обнародовали видео вчерашнего сбития российского штурмовика Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

На кадрах зафиксирован выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса и поражение вражеского самолета.

Ликвидация произошла на Покровском направлении в Донецкой области.

Уничтожение вражеских Су-25 в украинском небе

Днем в субботу, 25 мая, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Это уже восьмой самолет этого типа, который наши защитники сбили в этом месяце. Предыдущая ликвидация произошла 23 мая бойцами этой же 110-й ОМБ.

22 мая Силы обороны сбили Су-25 на Покровском направлении.

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Су-25
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