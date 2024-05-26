В сети показали видео сбития российского Су-25 в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

На кадрах зафиксирован выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса и поражение вражеского самолета.

Уничтожение вражеских Су-25 в украинском небе

Днем в субботу, 25 мая, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Это уже восьмой самолет этого типа, который наши защитники сбили в этом месяце. Предыдущая ликвидация произошла 23 мая бойцами этой же 110-й ОМБ.

22 мая Силы обороны сбили Су-25 на Покровском направлении.

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