Воины ССО ударом по командному пункту уничтожили группу россиян и боекомплект (видео)
Украинские воины с помощью дронов ударили по командному пункту оккупантов на Херсонском направлении. В результате этого около десяти россиян были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери", - говорится в сообщении.
Во время ведения воздушной разведки экипаж беспилотного авиационного комплекса обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.
Потери противника
По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили:
- около 10 военнослужащих убитыми;
- двое военнослужащих ранеными;
- полностью уничтожен склад с боекомплектом.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.
Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.
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