Воины ССО ударом по командному пункту уничтожили группу россиян и боекомплект (видео)

Украинские воины с помощью дронов ударили по командному пункту оккупантов на Херсонском направлении. В результате этого около десяти россиян были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери", - говорится в сообщении.

Во время ведения воздушной разведки экипаж беспилотного авиационного комплекса обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.

Потери противника

По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили:

около 10 военнослужащих убитыми;

двое военнослужащих ранеными;

полностью уничтожен склад с боекомплектом.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.