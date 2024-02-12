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Воины ССО ударом по командному пункту уничтожили группу россиян и боекомплект (видео)

Херсонская область, Понедельник 12 февраля 2024 17:50
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Воины ССО ударом по командному пункту уничтожили группу россиян и боекомплект (видео) Архивное фото: Воины ССО ударом по командному пункту уничтожили группу россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины с помощью дронов ударили по командному пункту оккупантов на Херсонском направлении. В результате этого около десяти россиян были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери", - говорится в сообщении.

Во время ведения воздушной разведки экипаж беспилотного авиационного комплекса обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.

Потери противника

По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили:

  • около 10 военнослужащих убитыми;
  • двое военнослужащих ранеными;
  • полностью уничтожен склад с боекомплектом.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.

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