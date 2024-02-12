Воїни ССО ударом по командному пункту знищили групу росіян і боєкомплект (відео)

Українські воїни за допомогою дронів вдарили по командному пункту окупантів на Херсонському напрямку. У результаті цього близько десяти росіян було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться у повідомленні. Під час ведення повітряної розвідки екіпаж безпілотного авіаційного комплексу виявив ворожий командно-спостережний пост і склад із боєкомплектом. Втрати противника По цілях було завдано вогневого ураження FPV-дронами. Втрати противника склали: близько 10 військовослужбовців убитими;

двоє військовослужбовців пораненими;

повністю знищено склад із боєкомплектом. Ситуація на фронті Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни. Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.