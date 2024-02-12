Воїни ССО ударом по командному пункту знищили групу росіян і боєкомплект (відео)
Українські воїни за допомогою дронів вдарили по командному пункту окупантів на Херсонському напрямку. У результаті цього близько десяти росіян було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться у повідомленні.
Під час ведення повітряної розвідки екіпаж безпілотного авіаційного комплексу виявив ворожий командно-спостережний пост і склад із боєкомплектом.
Втрати противника
По цілях було завдано вогневого ураження FPV-дронами. Втрати противника склали:
- близько 10 військовослужбовців убитими;
- двоє військовослужбовців пораненими;
- повністю знищено склад із боєкомплектом.
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.
Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.
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