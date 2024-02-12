Более 40 дронов и 790 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне
Иллюстративное фото (Getty Images)
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личный состав - около 395 990 (+790) чел,
- танков - 6416 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 11977 (+21) единиц,
- артиллерийских систем - 9481 (+6) единица,
- РСЗО - 981 (+0) единиц,
- средства ПВО - 666 (+0) единиц,
- самолетов - 332 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7302 (+45),
- крылатые ракеты - 1882 (+1),
- корабли /катера - 24 (+0) единицы,
- подводные лодки - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) единиц,
- специальная техника - 1514 (+1).
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работиным и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.
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