Более 40 дронов и 790 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения составляют:

личный состав - около 395 990 (+790) чел,

танков - 6416 (+10) единиц,

боевых бронированных машин - 11977 (+21) единиц,

артиллерийских систем - 9481 (+6) единица,

РСЗО - 981 (+0) единиц,

средства ПВО - 666 (+0) единиц,

самолетов - 332 (+0) единиц,

вертолетов - 325 (+0) единиц,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 7302 (+45),

крылатые ракеты - 1882 (+1),

корабли /катера - 24 (+0) единицы,

подводные лодки - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) единиц,

специальная техника - 1514 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работиным и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.

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