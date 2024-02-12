Ситуация на фронте сегодня 12 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населенных пунктов в девяти областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Клещеевка, Степное, Авдеевка, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Роботино, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отражены 2 атаки врага у Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 32 атаки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили атаку врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешное штурмовое действие.

Потери врага

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

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