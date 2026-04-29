Удары по логистике противника

На направлениях в Запорожской и Харьковской областях украинские подразделения продолжают сдерживать активность врага.

Как отмечают в СБС, основное внимание сейчас сосредоточено на уничтожении транспорта, который используется для переброски личного состава и снабжения.

Это позволяет ослаблять наступательные возможности противника и нарушать его планы.

Ставка врага на мобильность

По данным военных, противник делает акцент на применении малогабаритного транспорта, рассчитывая повысить маневренность подразделений и ускорить логистику.

Такие решения должны были обеспечить более гибкое ведение боевых действий, однако на практике эти попытки системно пресекаются.

Роль бригады "Ахиллес"

В СБС подчеркивают, что нейтрализация таких действий стала возможной благодаря технологическому преимуществу и подготовке операторов 429-й отдельной бригады "Ахиллес".

Подразделение эффективно выявляет цели и наносит точечные удары, снижая потенциал противника на ключевых участках фронта.

В результате слаженных действий подразделений СБС транспорт противника выводится из строя и уничтожается.

Это оказывает прямое влияние на ход боевых действий, поскольку лишает врага возможности оперативно перемещать силы и ресурсы.