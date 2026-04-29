Воины СБС сорвали наступательные действия оккупантов в двух областях

Операторы СБС сообщили о результатах боевой работы: в Запорожской и Харьковской областях поражен транспорт противника, что сорвало его попытки продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сил беспилотных систем ВСУ в сети Telegram.
На направлениях в Запорожской и Харьковской областях украинские подразделения продолжают сдерживать активность врага.
Как отмечают в СБС, основное внимание сейчас сосредоточено на уничтожении транспорта, который используется для переброски личного состава и снабжения.
Это позволяет ослаблять наступательные возможности противника и нарушать его планы.
По данным военных, противник делает акцент на применении малогабаритного транспорта, рассчитывая повысить маневренность подразделений и ускорить логистику.
Такие решения должны были обеспечить более гибкое ведение боевых действий, однако на практике эти попытки системно пресекаются.
В СБС подчеркивают, что нейтрализация таких действий стала возможной благодаря технологическому преимуществу и подготовке операторов 429-й отдельной бригады "Ахиллес".
Подразделение эффективно выявляет цели и наносит точечные удары, снижая потенциал противника на ключевых участках фронта.
В результате слаженных действий подразделений СБС транспорт противника выводится из строя и уничтожается.
Это оказывает прямое влияние на ход боевых действий, поскольку лишает врага возможности оперативно перемещать силы и ресурсы.
Напоминаем, что утром в среду, 29 апреля, подразделение Военно-Морских сил ВСУ с помощью морских дронов нанесло удар по подсанкционному судну MARQUISE в районе Туапсе.
Отметим, что в российских подразделениях, размещенных на временно оккупированной территории Херсонской области, наблюдается серьезный дефицит топлива, возникший после ударов по объектам топливной инфраструктуры в Крыму.