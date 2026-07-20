Украина поразила еще 19 энергообъектов РФ на оккупированных территориях (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

Новые поражения в Крыму и на ТОТ

"Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России в Крыму и на ТОТ были поражены СБС.

"Общий счет 1-20 июля: результативно отработаны уже 104 подстанции и электроузлы", - добавил он.

Список пораженных целей в Крыму:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое", нп Лучистое,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Морское", нп Морское,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Приветное", нп Приветное,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна", нп Керчь,

Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,

Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еди-Кую,

Электроподстанция ПС 220 кВ "Насосная-3", нп Зеленый Яр,

Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск.

Поразившие СБС на ТОТ

20 июля "Мадяр" заявил о поражении на ТОТ Херсонщины, Донеччины, Луганщины и Запорожской области: