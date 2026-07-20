Украина поразила еще 19 энергообъектов РФ на оккупированных территориях (видео)
20 июля украинские воины результативно продолжили операцию "Крымский рубильник off".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
Новые поражения в Крыму и на ТОТ
"Мадяр" отметил, что еще 19 энергоузлов России в Крыму и на ТОТ были поражены СБС.
"Общий счет 1-20 июля: результативно отработаны уже 104 подстанции и электроузлы", - добавил он.
Список пораженных целей в Крыму:
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое", нп Лучистое,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Морское", нп Морское,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Приветное", нп Приветное,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна", нп Керчь,
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка,
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еди-Кую,
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Насосная-3", нп Зеленый Яр,
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск.
Поразившие СБС на ТОТ
20 июля "Мадяр" заявил о поражении на ТОТ Херсонщины, Донеччины, Луганщины и Запорожской области:
- Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл,
- Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл,
- Электроподстанция, нп Безгиново, Луганская обл,
- Электроподстанция, нп Белая Гора, Луганская обл,
- Электроподстанция, нп Денежниково, Луганская обл,
- Электроподстанция, нп Макеевка, Донецкая обл,
- Электроподстанция, нп Гановка, Запорожская обл.
Напомним, ранее стало известно, что операторы СБС в ночь на 20 июля уничтожили восемь важных элементов российского ПВО.
В результате успешных операций СБС работа Керченской паромной переправы почти парализована. Из пяти паромов большинство уничтожено или серьезно повреждено.