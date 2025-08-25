Последний раз такое было более 60 лет назад: во Львове зафиксировали новый температурный рекорд

О каком температурном рекорде идет речь

Согласно информации специалистов регионального центра по гидрометеорологии, очередной температурный рекорд во Львове зафиксировали 25 августа 2025 года.

Речь идет о том, что минимальная температура воздуха в городе составляла всего лишь +4,3°C.

Отмечается, что предыдущее минимальное значение:

наблюдалось в 1964 году;

составляло +6,2°C.

Новый температурный рекорд во Львове (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Что было с погодой во Львове накануне

Стоит отметить, что накануне - 24 августа - во Львове было по-осеннему прохладно.

Максимальная температура воздуха в День Независимости Украины составляла 16,8 градусов тепла.

"Впрочем, самое прохладное 24 августа (за годы независимости Украины) зафиксировано в 2008-м - тогда температура составляла всего 15,7 градусов тепла", - поделились эксперты центра по гидрометеорологии.

При этом в 2007 году украинцы отмечали этот праздник под настоящим летним солнцем. Тогда столбики термометров достигли 33,5°C.

Температура воздуха во Львове 24 августа 2025 года (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Какую погоду в городе и области прогнозировали на сегодня

В целом на понедельник, 25 августа, во Львовской области прогнозировали облачную с прояснениями погоду.

"Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман", - уточнили синоптики.

Ветер ожидается юго-западный, 9-14 м/с. Днем - местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем при этом может быть:

по области - 17-22°C;

по городу Львову - 18-20°C.

Прогноз погоды во Львовской области (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)