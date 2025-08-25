Последний раз такое было более 60 лет назад: во Львове зафиксировали новый температурный рекорд

Сегодня, 25 августа, во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.
Согласно информации специалистов регионального центра по гидрометеорологии, очередной температурный рекорд во Львове зафиксировали 25 августа 2025 года.
Речь идет о том, что минимальная температура воздуха в городе составляла всего лишь +4,3°C.
Отмечается, что предыдущее минимальное значение:
Стоит отметить, что накануне - 24 августа - во Львове было по-осеннему прохладно.
Максимальная температура воздуха в День Независимости Украины составляла 16,8 градусов тепла.
"Впрочем, самое прохладное 24 августа (за годы независимости Украины) зафиксировано в 2008-м - тогда температура составляла всего 15,7 градусов тепла", - поделились эксперты центра по гидрометеорологии.
При этом в 2007 году украинцы отмечали этот праздник под настоящим летним солнцем. Тогда столбики термометров достигли 33,5°C.
В целом на понедельник, 25 августа, во Львовской области прогнозировали облачную с прояснениями погоду.
"Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман", - уточнили синоптики.
Ветер ожидается юго-западный, 9-14 м/с. Днем - местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем при этом может быть:
