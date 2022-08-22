Восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне енергетичне ембарго, - МЗС Естонії

"Ми повинні високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - заявив міністр.

Нагадаємо, в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

Однак раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Також Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.