Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця

Вісім країн підписали міжнародну угоду "Артеміда" про освоєння Місяця. Зокрема, в рамках цієї програми NASA планує висадити на місяць першу жінку.

Про це повідомляється на сайті американського космічного агентства NASA.

Угоду підписали Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.

"Артеміда" стане найширшою і найрізноманітнішою міжнародною програмою дослідження космосу людством, а угоди стануть засобом створення цієї унікальної глобальної коаліції", - заявив адміністратор NASA Джим Бріденстайн.

Нагадаємо, у лютому 2019 року агентство NASA оголосило про реалізацію нової стратегії освоєння Місяця, яка передбачає залучення міжнародних та комерційних партнерів.

Керівник NASA Джим Брайденстайн заявив, що агентство зацікавлене в залученні українських підприємств до реалізації проектів в сфері дослідження Місяця.

Також РБК-Україна писало, що засновник компанії Blue Origin Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon для висадки на Місяць. Корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники і до чотирьох невеликих роверів.