Трамп спрямував додаткові 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гроші підуть на дослідження NASA

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення виділити NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп заявив, що при його Адміністрації США відновлять велич NASA.

"Ми відновлюємо перевагу NASA і повертаємося на Місяць, а потім на Марс. Я оновлюю бюджет, щоб включити додаткові 1,6 мільярда доларів, щоб ми могли повернутися в космос великим способом!", - написав Трамп.

РБК-Україна писало, що засновник компанії Blue Origin Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon для висадки на Місяць. Корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники і до чотирьох невеликих роверів.

Раніше повідомлялося, що адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року.