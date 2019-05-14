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Трамп спрямував додаткові 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса

Новини » Політика    14.05.2019 - 04:05
Трамп спрямував додаткові 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гроші підуть на дослідження NASA

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення виділити NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп заявив, що при його Адміністрації США відновлять велич NASA.

"Ми відновлюємо перевагу NASA і повертаємося на Місяць, а потім на Марс. Я оновлюю бюджет, щоб включити додаткові 1,6 мільярда доларів, щоб ми могли повернутися в космос великим способом!", - написав Трамп.

Трамп спрямував додаткові 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і МарсаРБК-Україна писало, що засновник компанії Blue Origin Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon для висадки на Місяць. Корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники і до чотирьох невеликих роверів.

Раніше повідомлялося, що адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року.

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