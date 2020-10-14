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Восемь стран подписали соглашение об освоении Луны

Автор: Надежда Собенко

Восемь стран подписали международное соглашение "Артемида" об освоении Луны. В частности, в рамках этой программы NASA планирует высадить на Луну первую женщину.

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Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

Соглашение подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.
"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человечеством, а соглашения станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции", - заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

Напомним, в феврале 2019 года агентство NASA объявило о реализации новой стратегии освоения Луны, которая предполагает привлечение международных и коммерческих партнеров.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Также РБК-Украина писало, что основатель компании Blue Origin Джефф Безос представил макет космического аппарата Blue Moon для высадки на Луну. Корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники и до четырех небольших роверов.

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