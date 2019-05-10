Мільярдер Безос представив модель космічного корабля для польотів на Місяць

Фото: Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon (twitter.com/blueorigin)

Космічний корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники

Засновник компанії Blue Origin Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon для висадки на Місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Безпілотний багаторазовий космічний корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники і до чотирьох невеликих роверів, зазначає BBC News. Blue Moon зможе запускати супутники на орбіту Місяця.

"Настав час повернутися на Місяць - на цей раз щоб залишитися", - сказав Безос під час презентації у Вашингтоні, на якій були присутні потенційні клієнти і представники NASA.

В повідомленні Blue Origin Twitter йдеться, що компанія готова підтримати NASA в планах по висадці на Місяці в 2024 році. Про те, що NASA збирається відправити астронавтів на південний полюс Місяця до 2024 року, в березні 2019 року повідомив віце-президент США Майк Пенс.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard ддля суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ New Shepard.