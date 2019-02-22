Фото: NASA (pixabey)

NASA залучить міжнародних партнерів для реалізації стратегії

Космічне агентство NASA оголосило про реалізацію нової стратегії освоєння Місяця, яка передбачає залучення міжнародних та комерційних партнерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника NASA Джима Брайденстайна у відеозверненні, поширеному аерокосмічним агентством.

За його словами, до роботи залучать велику кількість партнерів.

"Сьогодні ми робимо велике оголошення про повернення людей на поверхню Місяця", - зазначив Брайденстайн.

Він наголосив, що місія може бути тривалою.

"Ми дістанемося Місяця в такий спосіб, як не робили ніколи раніше. Ми полетимо туди з нашими міжнародними партнерами, з нашими комерційними партнерами. І ключовий елемент – ми націлені на тривалу місію", - сказав він.

Так, він відзначив, що майбутні експедиції планують освоювати ресурси Місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціалісти Національного аерокосмічного агентства США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі.

1 грудня 2018 року сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, якими був звук марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.