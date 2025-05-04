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Зеленский после ночных ударов: если прекращение огня, то не на праздники россиян

Воскресенье 04 мая 2025 11:39
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Зеленский после ночных ударов: если прекращение огня, то не на праздники россиян Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине, заявив, что это "цинизм высочайшего уровня". Он также подчеркнул, что Россия просит тишину на 9 мая, но продолжает обстреливать Украину каждый день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 4 мая Киев подвергся масштабной атаке российскими дронами. Пожары охватили дома и автомобили в спальных районах столицы, спасатели работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим.

Среди пострадавших есть дети и взрослые, все они получили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, произошел пожар в Черкассах, где горело общежитие.

Зеленский сообщил, что этим же утром продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области.

Атаки происходили также по Харьковской, Николаевской и Киевской областях. Враг не прекращает агрессию.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, но оно должно быть постоянным, а не ограниченным праздничными датами.

"Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку и давление на Россию, подчеркнув важность дальнейшей помощи Украине.

Ночная атака на Украину 4 мая

Этой ночью Киев стал целью для российской дроновой атаки.

Взрывы были слышны по всему городу, и из-за падения обломков сбитых дронов начались многочисленные пожары в разных районах столицы. Пожарные работали над ликвидацией последствий, а в домах обнаружены значительные повреждения.

Местные власти подтвердили, что среди пострадавших есть дети. Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что четверо жителей обратились к медикам: трое в Святошинском районе, один - в Оболонском. По состоянию на 3 часа ночи спасатели сообщили о семи пострадавших, но утром количество пострадавших возросло до 11.

Также российские дроны атаковали город Черкассы, там возникли пожары.

Кроме того, российская армия нанесла массированный удар КАБами по прифронтовому Орехову в Запорожской области.

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