Ворожий дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі, виникла масштабна пожежа (фото)

В Ізюмі на Харківщині, російський дрон вдарив по депо "Нової пошти", спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки знищено відділення та депо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нової пошти".

Усіх клієнтів, чиї відправлення були знищені, проінформують персонально - їхню вартість буде компенсовано.

Компанія повідомила, що впродовж неділі можливі затримки доставки в Ізюмі та прилеглих населених пунктах.

За попередньою інформацією "Нової пошти", на момент атаки депо та відділення не працювали - обійшлося без постраждалих. Наразі триває оцінка матеріальних збитків.

У ніч на 4 травня російський ударний дрон влучив у депо та відділення "Нової пошти" в місті Ізюм, Харківська область.

Атака вночі на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ атакувала дронами Київ. У столиці сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

На ранок рятувальники повідомили, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Крім того, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари по Україні, заявивши, що це "цинізм найвищого рівня". Він також підкреслив, що Росія просить тишу на 9 травня, але продовжує обстрілювати Україну кожного дня.

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