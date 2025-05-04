Горят дома, дети среди пострадавших: что известно о последствиях дроновой атаки на Киев

В Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью, 4 мая, фиксируют падение обломков сбитых воздушных целей в разных районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

По последним данным, падение обломков сбитых в результате работы ПВО вражеских беспилотников фиксируют в трех районах столицы: в Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

По словам чиновника, в Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Кроме того, в этом же районе по другому адресу горит 7 автомобилей.

"Также произошло возгораниена верхних этажах жилого дома", - рассказал начальник КГВА.

Кроме того, сообщил он, в Святошинском районе "вследствие падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах".

Обновлено: отбой тревоги, видео пожара

В 00:21 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги, объявленной из-за дроновой атаки.

В сети были обнародованы кадры сильного пожара в столичной многоэтажке на верхних этажах. На видео виден пожар машина, прибывшая по вызову для ликвидации последствий пожара.

Кроме того, по неподтвержденной информации от местных пабликов, возгорание было на территории ТРЦ Dream Town в Оболонском районе.

Обновлено: известно о пострадавшем

В Киеве уже есть одно обращение к медикам на фоне дроновой атаки, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

Он уточнил, что это произошло в Святошинском районе, и что "медики оказали на месте".

Обновлено: среди пострадавших есть дети

В 01:50 глава КГВА Ткаченко рассказал, что в Оболонском районе столицы "в результате атаки пострадали двое детей".

Чиновник уточнил, что детям по 14 и 17 лет.

Кроме того, в 02:03 руководитель КГВА проинформировал, что в Киеве в Святошинском районе три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Он добавил, что пострадавшим "оказали помощь на месте".

Как рассказал мэр Кличко в своей публикации в сети в 02:10, в Киеве из-за дроновой атаки к медикам обратились четверо жителей столицы.

"Трое - в Святошинском районе. Один человек - в Оболонском. Всем помощь оказали на месте", - сообщил городской голова.

Взрывы в Киеве из-за удара дронов

Как сообщалось ранее, накануне вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов со стороны российских оккупантов дронами-камикадзе.

Уже ночью в воскресенье в Киеве было слышно несколько взрывов на фоне дроновой атаки. Представители местной власти рассказали о работе ПВО в столице. Вражеские беспилотники фиксировались в разных районах города.

Добавим, что в Киевской области также началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за ударных беспилотников врага.

Также мы писали, что в ночь с 3 на 4 мая в Черкассах на фоне дроновой атаки также прозвучало несколько взрывов. Начальник ОВА рассказал о работе ПВО.