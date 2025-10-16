RU

Общество Образование Деньги Изменения

Вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска: последствия атаки

Неподалеку Краматорска дрон РФ атаковал машину "Новой почты" (фото иллюстративное: novaposhta.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня ночью российский дрон атаковал БДФ-авто "Новой почты" вблизи Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.

Последствия атаки российского дрона по авто НП

"Сегодня ночью вблизи Краматорска россияне атаковали дроном БДФ-авто "Новой почты", - рассказали украинцам.

Сообщается, что водитель не пострадал.

В то же время сгорели:

  • 132 посылки;
  • прицеп.

"Мы уже связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - подчеркнули в НП.

Уточняется, что дополнительную информацию об отправлениях клиенты могут найти в приложении "Новой почты".

Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Самым горячим участком остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 56 штурмов.

На Краматорском направлении было зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

Сам Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта.

Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома, административные здания и промышленные объекты.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Так, в ночь на 13 октября дроны РФ повредили в Краматорске школу, жилые дома и админздания. Город атаковали четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".

Читайте также, как "Новая почта" изменила тарифы, но не для всех.

КраматорскДонецкая областьНова поштапосилкиАтака дронов