Вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска: последствия атаки

Сегодня ночью российский дрон атаковал БДФ-авто "Новой почты" вблизи Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.
"Сегодня ночью вблизи Краматорска россияне атаковали дроном БДФ-авто "Новой почты", - рассказали украинцам.
Сообщается, что водитель не пострадал.
В то же время сгорели:
"Мы уже связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - подчеркнули в НП.
Уточняется, что дополнительную информацию об отправлениях клиенты могут найти в приложении "Новой почты".
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Самым горячим участком остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 56 штурмов.
На Краматорском направлении было зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.
Сам Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта.
Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома, административные здания и промышленные объекты.
Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Так, в ночь на 13 октября дроны РФ повредили в Краматорске школу, жилые дома и админздания. Город атаковали четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".
Читайте также, как "Новая почта" изменила тарифы, но не для всех.