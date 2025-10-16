Вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска: последствия атаки

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Самым горячим участком остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 56 штурмов.

На Краматорском направлении было зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

Сам Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта.

Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома, административные здания и промышленные объекты.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Так, в ночь на 13 октября дроны РФ повредили в Краматорске школу, жилые дома и админздания. Город атаковали четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".

