Ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська: наслідки атаки

Неподалік Краматорська дрон РФ атакував машину "Нової пошти" (фото ілюстративне: novaposhta.ua)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні вночі російський дрон атакував БДФ-авто "Нової пошти" поблизу Краматорська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Telegram.

Наслідки атаки російського дрона по авто НП

"Сьогодні вночі поблизу Краматорська росіяни атакували дроном БДФ-авто "Нової пошти", - розповіли українцям.

Повідомляється, що водій не постраждав.

Водночас згоріли:

  • 132 посилки;
  • причеп.

"Ми вже зв'язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - наголосили в НП.

Уточнюється, що додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в застосунку "Нової пошти".

Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 56 штурмів.

На Краматорському напрямку було зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

Сам Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту.

Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Внаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки, адміністративні будівлі та промислові об'єкти.

Є поранені й загиблі серед мирного населення.

Так, у ніч на 13 жовтня дрони РФ пошкодили у Краматорську школу, житлові будинки та адмінбудівлі. Місто атакували чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".

Читайте також, як "Нова пошта" змінила тарифи, але не для всіх.

КраматорськДонецька областьНовая почтапосилкиАтака дронів