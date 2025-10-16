Ворожий дрон влучив в авто "Нової пошти" поблизу Краматорська: наслідки атаки

Сьогодні вночі російський дрон атакував БДФ-авто "Нової пошти" поблизу Краматорська Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Telegram.
"Сьогодні вночі поблизу Краматорська росіяни атакували дроном БДФ-авто "Нової пошти", - розповіли українцям.
Повідомляється, що водій не постраждав.
Водночас згоріли:
"Ми вже зв'язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - наголосили в НП.
Уточнюється, що додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в застосунку "Нової пошти".
Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 56 штурмів.
На Краматорському напрямку було зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.
Сам Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту.
Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Внаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки, адміністративні будівлі та промислові об'єкти.
Є поранені й загиблі серед мирного населення.
Так, у ніч на 13 жовтня дрони РФ пошкодили у Краматорську школу, житлові будинки та адмінбудівлі. Місто атакували чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".
