Российский дрон на Донбассе атаковал гуманитарное авто с европейскими журналистами

Украина, Суббота 08 ноября 2025 17:33
Российский дрон на Донбассе атаковал гуманитарное авто с европейскими журналистами Фото: дрон РФ атаковал авто гуманитарной миссии (DPSUkraine, facebook)
Автор: Оксана Тесленко

В Донецкой области российский дрон прицельно попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя гуманитарной миссии "Пролиска" в Донецкой области Евгения Ткачева.

По его словам, дрон атаковал авто, в котором находились волонтеры "Пролиски" и представители иностранных медиа. Точное место происшествия не разглашается из соображений безопасности.

Журналисты находились в гуманитарном авто

По данным телеканала "n-tv", в машине были Кристиан Вершютц, корреспондент Австрийской радиовещательной корпорации ("ORF"), и его испанский коллега. Они направлялись вместе с гуманитарной миссией в Константиновку.

Журналисты успели снять момент атаки. На видео видно, как пассажиры выбегают из автомобиля, после чего раздается взрыв. Затем видно оторванный бампер, горящие обломки автомобиля и дым.

Это был эвакуационный транспорт с маркировкой гуманитарной миссии "Пролиска".

"Беспилотник завис на несколько секунд, будто присматривался. Мы успели выскочить - и сразу после этого произошел взрыв, - сообщил Вершютц в соцсетях.

Напомним, армия РФ атаковала Киев дронами в ночь на 8 ноября. В Печерском районе - падение обломков беспилотника во дворе жилого дома.

Ранее беспилотник Российской Федерации целенаправленно атаковал авто гуманитарной миссии в Часовом Яру.

