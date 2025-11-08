Российский дрон на Донбассе атаковал гуманитарное авто с европейскими журналистами
В Донецкой области российский дрон прицельно попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя гуманитарной миссии "Пролиска" в Донецкой области Евгения Ткачева.
По его словам, дрон атаковал авто, в котором находились волонтеры "Пролиски" и представители иностранных медиа. Точное место происшествия не разглашается из соображений безопасности.
Журналисты находились в гуманитарном авто
По данным телеканала "n-tv", в машине были Кристиан Вершютц, корреспондент Австрийской радиовещательной корпорации ("ORF"), и его испанский коллега. Они направлялись вместе с гуманитарной миссией в Константиновку.
Журналисты успели снять момент атаки. На видео видно, как пассажиры выбегают из автомобиля, после чего раздается взрыв. Затем видно оторванный бампер, горящие обломки автомобиля и дым.
Это был эвакуационный транспорт с маркировкой гуманитарной миссии "Пролиска".
"Беспилотник завис на несколько секунд, будто присматривался. Мы успели выскочить - и сразу после этого произошел взрыв, - сообщил Вершютц в соцсетях.
Напомним, армия РФ атаковала Киев дронами в ночь на 8 ноября. В Печерском районе - падение обломков беспилотника во дворе жилого дома.
Ранее беспилотник Российской Федерации целенаправленно атаковал авто гуманитарной миссии в Часовом Яру.