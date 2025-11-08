ua en ru
Падение обломков дрона во дворе дома, горят авто: последствия вражеской атаки по Киеву

Киев, Суббота 08 ноября 2025 05:32
UA EN RU
Падение обломков дрона во дворе дома, горят авто: последствия вражеской атаки по Киеву Иллюстративное фото: работа киевских спасателей (Facebook dsnskyiv)
Автор: Марина Балабан

Армия РФ атаковала Киев дронами в ночь на 8 ноября. В Печерском районе - падение обломков беспилотника во дворе жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В Печерском районе, предварительно, падение обломков во дворе жилого дома. Все службы направляются. Находитесь в укрытиях!" - написал Виталий Кличко.

Тимур Ткаченко проинформировал, что в Печерском районе зафиксировано возгорание в результате атаки армии РФ.

Впоследствии он уточнил: на двух локациях в Печерском районе загорелись авто.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Перед этим начальник КГВА сообщал о работе средств противовоздушной обороны в столице.

В 03:50 в Киеве объявили третью за эту ночь воздушную тревогу.

Предыдущие воздушные тревоги объявлялись около 23:30 и 00:50 и продолжались примерно час.

Атака на Днепр

Днепр и некоторые районы области в ночь на 8 ноября также подверглись вражеской атаке.

В Днепре в результате попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка, пострадали несколько квартир, возник пожар. По предварительным данным, 7 человек получили травмы, среди них двое детей - 2 и 13 лет.

Кроме того, в Самаровском районе Днепропетровской области загорелся частный дом, а в Павлограде были слышны громкие взрывы, в результате чего поврежден местный магазин. В Синельниковском районе также зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Удары по Харькову

В пригороде Харькова этой ночью прозвучала серия взрывов. О них писали в соцсетях местные жители.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.

