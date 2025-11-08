Падение обломков дрона во дворе дома, горят авто: последствия вражеской атаки по Киеву
Армия РФ атаковала Киев дронами в ночь на 8 ноября. В Печерском районе - падение обломков беспилотника во дворе жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.
"В Печерском районе, предварительно, падение обломков во дворе жилого дома. Все службы направляются. Находитесь в укрытиях!" - написал Виталий Кличко.
Тимур Ткаченко проинформировал, что в Печерском районе зафиксировано возгорание в результате атаки армии РФ.
Впоследствии он уточнил: на двух локациях в Печерском районе загорелись авто.
"Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
Перед этим начальник КГВА сообщал о работе средств противовоздушной обороны в столице.
В 03:50 в Киеве объявили третью за эту ночь воздушную тревогу.
Предыдущие воздушные тревоги объявлялись около 23:30 и 00:50 и продолжались примерно час.
Атака на Днепр
Днепр и некоторые районы области в ночь на 8 ноября также подверглись вражеской атаке.
В Днепре в результате попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка, пострадали несколько квартир, возник пожар. По предварительным данным, 7 человек получили травмы, среди них двое детей - 2 и 13 лет.
Кроме того, в Самаровском районе Днепропетровской области загорелся частный дом, а в Павлограде были слышны громкие взрывы, в результате чего поврежден местный магазин. В Синельниковском районе также зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Удары по Харькову
В пригороде Харькова этой ночью прозвучала серия взрывов. О них писали в соцсетях местные жители.
Позже городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.