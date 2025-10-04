Вражеские потери на 4 октября: Генштаб обновил статистику по оккупантам

На 4 октября Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях противника. Информация охватывает период с 24 февраля 2022 года и отражает потери личного состава, техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.

На 4 октября Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о боевых потерях противника с начала широкомасштабного вторжения. Отмечается, что систематические удары и эффективные оборонные операции украинских войск продолжают наносить значительные потери по всем категориям личного состава и техники врага.

Особенно серьезный ущерб противник понес в бронетанковой технике, беспилотниках и артиллерийских системах, что отражает эффективность оборонительных действий и устойчивость фронта.

Общие потери противника с 24.02.22 по 04.10.25

Личный состав: ~1 114 380 человек (+950)

Самолеты: 427 единиц

Вертолеты: 346 единиц

Танки: 11 226 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 66 543 (+450)

Боевые бронированные машины: 23 298 (+1)

Крылатые ракеты: 3 803 (+10)

Артиллерийские системы: 33 428 (+15)

Корабли и катера: 28

Подводные лодки: 1

РСЗО: 1 515 (+1)

Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 63 398 (+73)

Системы ПВО: 1 222

Специальная техника: 3 971 (+1)

Данные Генштаба на 4 октября демонстрируют систематические потери противника по всем категориям вооружений. Наибольшие убытки приходятся на бронетанковую технику, БПЛА и артиллерию, что подчеркивает эффективность оборонных операций.