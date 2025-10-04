Вражеские потери на 4 октября: Генштаб обновил статистику по оккупантам
На 4 октября Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях противника. Информация охватывает период с 24 февраля 2022 года и отражает потери личного состава, техники и вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.
На 4 октября Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о боевых потерях противника с начала широкомасштабного вторжения. Отмечается, что систематические удары и эффективные оборонные операции украинских войск продолжают наносить значительные потери по всем категориям личного состава и техники врага.
Особенно серьезный ущерб противник понес в бронетанковой технике, беспилотниках и артиллерийских системах, что отражает эффективность оборонительных действий и устойчивость фронта.
Общие потери противника с 24.02.22 по 04.10.25
-
Личный состав: ~1 114 380 человек (+950)
-
Самолеты: 427 единиц
-
Вертолеты: 346 единиц
-
Танки: 11 226 (+1)
-
БПЛА оперативно-тактического уровня: 66 543 (+450)
-
Боевые бронированные машины: 23 298 (+1)
-
Крылатые ракеты: 3 803 (+10)
-
Артиллерийские системы: 33 428 (+15)
-
Корабли и катера: 28
-
Подводные лодки: 1
-
РСЗО: 1 515 (+1)
-
Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 63 398 (+73)
-
Системы ПВО: 1 222
-
Специальная техника: 3 971 (+1)
Данные Генштаба на 4 октября демонстрируют систематические потери противника по всем категориям вооружений. Наибольшие убытки приходятся на бронетанковую технику, БПЛА и артиллерию, что подчеркивает эффективность оборонных операций.
Напоминаем, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боестолкновения, при этом наибольшая активность противника наблюдалась на Покровском и Новопавловском направлениях; оккупанты нанесли 70 авиаударов, сбросив 174 управляемые авиабомбы, а также 4606 раз обстреляли украинские позиции, включая 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Отметим, что Россия распространила искажённую информацию о недавнем ударе в Черниговской области, пытаясь оправдать свои действия. В официальных сообщениях Минобороны РФ утверждалось, что были уничтожены «грузовики ВСУ с дронами», однако в действительности под обстрел попали обычные фуры, которые перевозили зерно.