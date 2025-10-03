Россияне выдали удар по грузовикам с зерном за "уничтожение дронов ВСУ"

Россия исказила информацию об ударе по фурам в Черниговской области. Для оправдания преступления Минобороны РФ сообщило об "уничтожении грузовиков ВСУ с дронами", хотя на самом деле обычные фуры перевозили зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".

Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные дроны ВСУ и 60 украинских военных. В качестве "доказательства" ведомство агрессора опубликовало соответствующее видео.

"На самом деле, по данным Черниговской областной прокуратуры, в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры", - написали в ЦПД.

В центре уточнили, что тогда в результате атаки на фуры погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.

"Фейк о "грузовиках с БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных - это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского", - добавили в ЦПД.

Отмечается, что "доказательства" россиян фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких "грузовиков с дронами" и военных.

Фото: на самом деле грузовики перевозили зерно, а не дроны ВСУ (ЦПД)