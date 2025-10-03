ua en ru
Новопавловское направление - второе по количеству боев: обновленные карты Генштаба

Пятница 03 октября 2025 09:17
Новопавловское направление - второе по количеству боев: обновленные карты Генштаба Фото: враг совершил 4606 обстрелов за последние сутки (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными стали два направления - Покровское и Новопавловское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вчера оккупанты нанесли 70 авиационных ударов и сбросили 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне 4606 раз обстреляли наши территории, в частности 104 обстрела были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Также враг привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов: Хотень Сумской области; Малокатериновка, Григорьевка, Новоукраинка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Силы обороны за минувшие сутки привлекли авиацию, ракетные войска и артиллерию.

Было поражено четыре района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общем сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выимки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера состоялось два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригорьевка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Фото: ВСУ продолжают борьбу за наши территории (t.me/GeneralStaffZSU)

Напомним, за последние сутки противник потерял на фронте 970 солдат, а также до трехсот дронов, артиллерию и танк. Еще бойцы ВСУ "минуснули" РСЗО врага.

Согласно прогнозу Генштаба, в ближайшее время россияне продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях - Покровском и Добропольском.

