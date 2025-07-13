Вражеские дроны атаковали Самар: пострадал молодой человек

В российском городе Самара в результате удара беспилотниками пострадал 25-летний мужчина. Вражеская атака также вызвала значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

По уточненной информации, после вчерашних атак противника за помощью к медикам обратились еще двое местных жителей. Это 15-летний парень и 59-летний мужчина.

В результате ударов - пострадала 73-летняя женщина. Из-за обстрелов в районе произошло несколько возгораний. Горели гараж, грузовик и сухостой. В общем огнем охватило 2 хозяйственные постройки, есть и поврежденные.

Туда враг направлял fpv-дроны, тяжелую артиллерию, сбрасывал боеприпасы с дронов.

Также, по данным Лысака, сегодня пострадала Никопольщина, а именно райцентр, Мировская, Марганецкая, Покровская громады.

В городе Самар из-за ударов вражескими беспилотниками пострадал 25-летний мужчина. В общем там изуродованы инфраструктура, школа, 9 многоквартирных домов и 7 авто.

Заметим, мы сообщали, что воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

По информации источников РБК-Украина, один из дронов попал в здание ТЦК, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Заметим, что оккупанты сегодня, 13 июля, снова наносили удары по Сумах. В результате вражеских атак часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.

Враг также дроном атаковал гражданских, которые передвигались мотоблоком по дороге между общинами.

В результате удара погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.

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