ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар

Воскресенье 13 июля 2025 14:43
UA EN RU
Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар Фото: появились первые фото последствий атаки на Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

В городе Самара после вражеских обстрелов зафиксированы повреждения школы и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

Воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

Как отметил Лысак, в результате атаки повреждены школа и многоквартирные дома. В зданиях выбивало окна, частично разрушены крыши и фасады.

Сейчас на месте работают представители местной власти, спасатели, полиция и коммунальные службы.

К ликвидации последствий также присоединились благотворительные организации, которые обеспечивают жителей строительными материалами для того, чтобы временно закрыть побитое.

Фото: Атака РФ на город Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)

Председатель ОВА напомнил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, может подать заявку на получение помощи от государства через платформу "еВідновлення".

Это даст возможность профинансировать ремонт жилья или приобрести стройматериалы.

Удары по Самару

Напомним, мы писали, что в воскресенье, 13 июля, в городе Самар прогремели взрывы после массированной атаки беспилотников.

По информации источников РБК-Украина , один из дронов попал в здание ТЦК.

До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей