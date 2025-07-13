Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар

В городе Самара после вражеских обстрелов зафиксированы повреждения школы и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

Воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. Как отметил Лысак, в результате атаки повреждены школа и многоквартирные дома. В зданиях выбивало окна, частично разрушены крыши и фасады. Сейчас на месте работают представители местной власти, спасатели, полиция и коммунальные службы. К ликвидации последствий также присоединились благотворительные организации, которые обеспечивают жителей строительными материалами для того, чтобы временно закрыть побитое. Фото: Атака РФ на город Самар (t.me/dnipropetrovskaODA) Председатель ОВА напомнил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, может подать заявку на получение помощи от государства через платформу "еВідновлення". Это даст возможность профинансировать ремонт жилья или приобрести стройматериалы.