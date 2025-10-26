Вражеские дроны атаковали Чернигов и Новгород-Северский: уничтожено админздание

Вчера поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Чернигову и Новгород-Северскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

В Чернигове прилет зафиксирован на территории одного из местных предприятий - в результате атаки загорелся грузовик. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В Новгороде-Северском еще один вражеский дрон попал в админздание предприятия критической инфраструктуры. Помещение полностью уничтожено огнем.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

Всего за прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли Черниговскую область. Под ударами оказались 14 населенных пунктов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстрел Чернигова

В ночь на 21 октября российские войска совершили комбинированную атаку по Черниговской области. В результате удара зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, два беспилотника типа "Шахед" попали в объекты теплоснабжения в двух общинах Черниговского района. Из-за повреждения энергосетей в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, в городе полностью прекратилось водоснабжение.