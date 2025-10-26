Вражеские дроны атаковали Чернигов и Новгород-Северский: уничтожено админздание
Вчера поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Чернигову и Новгород-Северскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.
В Чернигове прилет зафиксирован на территории одного из местных предприятий - в результате атаки загорелся грузовик. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
В Новгороде-Северском еще один вражеский дрон попал в админздание предприятия критической инфраструктуры. Помещение полностью уничтожено огнем.
Всего за прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли Черниговскую область. Под ударами оказались 14 населенных пунктов.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Обстрел Чернигова
Вчера вечером россияне пытались атаковать Чернигов дронами. На одном из предприятий зафиксировано попадание и горел автомобиль.
В ночь на 21 октября российские войска совершили комбинированную атаку по Черниговской области. В результате удара зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, два беспилотника типа "Шахед" попали в объекты теплоснабжения в двух общинах Черниговского района. Из-за повреждения энергосетей в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, в городе полностью прекратилось водоснабжение.
24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что электроснабжение в Чернигове восстановлено для всех потребителей. По данным СМИ, город находился в состоянии блэкаута более суток.