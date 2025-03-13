В Воронежской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры из-за атаки дронов

В Воронежской области (РФ) вечером 12 марта работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. На фоне дроновой атаки был поврежден объект инфраструктуры, и там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева .

Российский чиновник еще вечером среды рассказывал в своем Telegram-канале об угрозе БПЛА в Воронежской области.

По его словам, "по уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар".

"Пострадавших нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте", - заявил Гусев.

Позже он добавил, что данные о повреждении второго объекта инфраструктуры "не подтвердилось".

Также он призвал жителей Воронежской области не распространять в интернете "видеозаписи и фотографии с места происшествия, особенно с привязкой к местности".

"Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказал губернатор Воронежской области позже.

Какой именно объект пострадал на фоне атаки беспилотников - не уточняется.

Между тем российское издание ASTRA обнародовало кадры сильного пожара, как утверждается, в Воронежской области из-за атаки БПЛА в ночь на 13 марта.

Атака БПЛА в регионах РФ

Как сообщалось ранее, вечером 12 марта в России жителей сразу нескольких российских городов - Калуги, Саратова и Волгограда - предупредили об угрозе атаки дронов. В аэропортах этих городов были введены "временные ограничения".

Перед этим, в ночь на 11 марта, сообщалось, что беспилотники атаковали Подмосковье, Рязань, Курск и другие российские регионы. Кроме того, в Москве пожаловались на массированную атаку неизвестных БПЛА, которая привела к разрушениям, а также жертвам. Из-за обстрела россияне ввели режим "ковер" во всех столичных аэропортах. Добавим также, что тогда под ударом также был военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области России.

Подробнее о "самой масштабной" атаке дронов на Москву 11 марта - читайте в отдельном материале РБК-Украина.