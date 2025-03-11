Дроны атакуют Рязань, Подмосковье и не только: что известно

В ночь на 11 марта россияне жалуются на звуки взрывов. В частности, неизвестные дроны атакують как минимум Подмосковье, Рязань и Курск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На данный момент неизвестно , что стало целью атаки дронов. Однако есть информация, что в Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве закрыли аэропорты.

Атака дронов на Рязань

По состоянию на 03:11 по киевскому времени, канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук полета дрона.

Вскоре канал ASTRA тоже написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Дягилево". Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Закрытие аэропортов в Москве и звуки взрывов в Подмосковье

Примерно в 03:30 мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО было якобы уничтожено 6 дронов в Раменском городском округе.

В 04:24 по местному времени в Росавиции заявили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Жуковский". Через некоторое время в список добавился аэропорт "Домодедово" и "Стригино" (второй в городе Нижний Новгород)

После этого Собянин сообщил, что в городских округах Домодедово и Раменское было сбито еще 4 БпЛА. Но в 04:13 канал "Осторожно новости" утверждает, что сбито уже 11 беспилотников.

Звуки взрывов в Курской области

С момента наступления новых суток россияне жаловались на звуки взрывов в Курске и Курчатове Курской области. Во втором случае, как утверждалось, обломки одного из БпЛА упали на землю, в результате чего возник пожар (горел, вероятно, лишь обломок дрона).