ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Дроны атакуют Саратов, Волгоград и не только: что известно

Россия, Среда 12 марта 2025 23:04
UA EN RU
Дроны атакуют Саратов, Волгоград и не только: что известно Фото: дроны атакуют Саратов, Волгоград (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 13 марта жителей сразу нескольких российских городов предупредили об угрозе атаки дронов. В аэропортах этих городов введены "временные ограничения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В российских городах Калуга, Саратов и Волгоград объявили об угрозе атаки дронов. Вследствие этого в аэропортах этих городов были введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

Как сообщает Росавиация, ограничения касаются аэропортов Калуги и Саратова. Решение было принято в связи с возможностью атаки дронов.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями было сбито 14 беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки БПЛА на промышленный объект в Шолоховском районе Ростовской области возник пожар.

Позже в Росавиации объявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда в связи с возможными угрозами безопасности.

Напомним, что в ночь на 11 марта россияне жаловались на звуки взрывов. В частности, беспилотники атаковали по меньшей мере Подмосковье, Рязань и Курск.

Заметим, что ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Курскую область. Соответствующие видео начали распространяться в социальных сетях вечером среды, 12 марта.

Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней", - Рубио
Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней", - Рубио
DAILY
Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США