Дроны атакуют Саратов, Волгоград и не только: что известно

В ночь на 13 марта жителей сразу нескольких российских городов предупредили об угрозе атаки дронов. В аэропортах этих городов введены "временные ограничения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В российских городах Калуга, Саратов и Волгоград объявили об угрозе атаки дронов. Вследствие этого в аэропортах этих городов были введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

Как сообщает Росавиация, ограничения касаются аэропортов Калуги и Саратова. Решение было принято в связи с возможностью атаки дронов.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями было сбито 14 беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки БПЛА на промышленный объект в Шолоховском районе Ростовской области возник пожар.

Позже в Росавиации объявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда в связи с возможными угрозами безопасности.