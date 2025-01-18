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В Воронежской области третьи сутки горит атакованная ВСУ нефтебаза

Фото: в Воронежской области третий день пылает нефтебаза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Воронежской области РФ третий день подряд горит нефтебаза "Лискинская". Ее 16 января атаковали украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

В сети очевидцы публикуют соответствующие кадры, на которых можно заметить, что на нефтебазе продолжается пожар.

Накануне на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара.

Напомним, в ночь на 16 января бойцы ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ. Нефтебаза входит в структуру "Роснефти".

Генштаб ВСУ уточнял, что было попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. Удар спровоцировал масштабный пожар на объекте россиян.

Фото: в Воронежской области горит нефтебаза (t.me/astrapress)

 

"Взрывная" ночь в России

В ночь на 18 января украинские воины нанесли ряд ударов по объектам россиян. Так, дроны ГУР поразили нефтебазу в Тульской области. По данным РБК-Украина, зафиксировано по меньшей мере десять точных "прилетов".

Также, как сообщил Генштаб ВСУ, Силы спецопераций атаковали базу "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области. Там возник пожар.

Кроме того, украинские защитники ночью нанесли удары по средствам противовоздушной обороны РФ на оккупированных территориях Украины.

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