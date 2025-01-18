ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар

Людиново, Суббота 18 января 2025 11:34
UA EN RU
ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар Фото: ССО атаковали нефтебазу в Калужской области РФ 18 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы спецопераций ВСУ атаковали российскую нефтебазу в Калужской области. Там возник серьезный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области России.

Генштаб ВСУ уточняет, что данная нефтебаза входит в структуру "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

"В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", - говорится в сообщении.

ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар

Фото: ССО атаковали еще одну нефтебазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Атаки на нефтебазы

Стоит отметить, что в последние дни украинские военные активизировали атаки на российские нефтебазы и НПЗ.

Так, в ночь на 16 января ССО и другие подразделения Сил обороны ударили по нефтебазе "Роснефти" в Воронежской области России. Это привело к масштабному пожару.

Также этой ночью, 18 января, дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области. По данным источников РБК-Украина, было по меньшей мере десять точных "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах