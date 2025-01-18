ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар

Силы спецопераций ВСУ атаковали российскую нефтебазу в Калужской области. Там возник серьезный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области России.

Генштаб ВСУ уточняет, что данная нефтебаза входит в структуру "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

"В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: ССО атаковали еще одну нефтебазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)