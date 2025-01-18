Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области, - источники
18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области (Россия). Известно о по меньшей мере десяти "прилетах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.
"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", - рассказали в разведке.
Как сообщают источники в ГУР МО, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.
Удар по НПЗ в Тульской области РФ
По сообщению местных властей, якобы произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона, на месте работают пожарные расчеты
"Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар", - констатируют в ГУР.
Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.
Атаки дронов на российские нефтебазы
Украинские Силы обороны постоянно атакуют НПЗ в России и те, что располагаются на временно оккупированной части Украины.
В частности, вечером 17 января неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и там начался пожар.
Кроме того, недавно украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа. Она входит в структуру "Роснефть".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.