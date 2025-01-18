У Воронезькій області третю добу палає атакована ЗСУ нафтобаза

У Воронезькій області РФ третій день поспіль горить нафтобаза "Ліскінська". Її 16 січня атакували українські захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
У мережі очевидці публікують відповідні кадри, на яких можна помітити, що на нафтобазі триває пожежа.
Напередодні на території Ліскінського району Воронезької області запровадили режим надзвичайної ситуації через пожежу.
Нагадаємо, в ніч на 16 січня бійці ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ. Нафтобаза входить до структури "Роснєфті".
Генштаб ЗСУ уточнював, що було влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів. Удар спровокував масштабну пожежу на об'єкті росіян.
Фото: у Воронезькій області палає нафтобаза (t.me/astrapress)
В ніч на 18 січня українські воїни завдали низки ударів по об'єктах росіян. Так, дрони ГУР уразили нафтобазу в Тульській області. За даними РБК-Україна, зафіксовано щонайменше десять влучних "прильотів".
Також, як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили спецоперацій атакували базу "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області. Там виникла пожежа.
Крім того, українські захисники вночі завдали ударів по засобах протиповітряної оборони РФ на окупованих територіях України.
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