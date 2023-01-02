В Воронеже сообщают о взрывах на аэродроме

Взрывы произошли на аэродроме "Балтимор" в российском Воронеже, где находится боевая авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные социальные сети .

На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

"Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков людей, не похоже на петарды или салюты", - пишут в соцсетях.

Информация требует подтверждения. Официальных сообщений о взрывах нет.

"Балтимор" - это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: Воронеж-Б. Аэродром основан в 1930-х годах.

Напомним, ночью 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе раздались два взрыва.

В Воздушных силах отметили, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий россиян на территории Украины.

Аналитики ISW заявили, что подобные взрывы демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.