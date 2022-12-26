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Последствия российской агрессии. В Воздушных силах отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс"

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Понедельник 26 декабря 2022 09:35
Последствия российской агрессии. В Воздушных силах отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс" Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущие подобные "хлопки" все же приводили к повреждению самолетов.

Напомним, сегодня ночью раздались взрывы на аэродроме "Энгельс", где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.

При этом российские Telegram-каналы писали о повреждении техники на аэродроме.

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Воздушные силы Украины Российская Федерация Взрыв
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