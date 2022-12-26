Последствия российской агрессии. В Воздушных силах отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс"
Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.
Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущие подобные "хлопки" все же приводили к повреждению самолетов.
Напомним, сегодня ночью раздались взрывы на аэродроме "Энгельс", где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.
При этом российские Telegram-каналы писали о повреждении техники на аэродроме.
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