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Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делать

Пятница 25 апреля 2025 07:30
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Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делать Иногда вороны могут нападать на людей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Серые вороны - одни из самых умных птиц. Однако в определенный период года их поведение может меняться, становиться более агрессивным и завершаться нападением на людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского общества охраны птиц.

Чем особенны серые вороны

Вороны серые (Corvus corone) - чрезвычайно умные птицы. Они особенны тем, что способны к сложному поведению:

  • запоминают лица людей (могут распознавать лица);
  • умеют пользоваться инструментами;
  • имеют развитую способность к социальному обучению.

Когда вороны - особенно агрессивны

В целом вороны привычны к человеческому окружению (имеют чрезвычайно низкий порог восприятия человека как угрозы) и часто гнездятся:

  • в скверах;
  • в парках;
  • на улицах вблизи многоэтажек.

Однако в теплое время года жители городов, в том числе и Киева, могут столкнуться с неожиданным и несколько тревожным явлением - агрессивным поведением ворон.

Существенно измениться - быть более агрессивным - их поведение может в период выкармливания птенцов, особенно в июне.

В редких случаях ворона может проявлять агрессию уже в апреле - во время насиживания кладки.

Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делатьВороны - сильные и заботливые птицы (фото: facebook.com/BirdLifeUA/Сергей Любченко)

Почему птицы могут нападать

Вороны, как и любые дикие животные, реагируют на вмешательство в личное пространство своей семьи. То есть они не "просто агрессивны", а защищают своих малышей.

Поскольку птенцы часто оказываются на земле, вороны воспринимают прохожих как потенциальную угрозу.

"Период активного гнездования - это время, когда вороны особенно пристально следят за своим окружением. Птенцы, вылетевшие из гнезда, еще не умеют хорошо летать и часто находятся на земле или низко на деревьях", - рассказали в обществе охраны птиц.

Следовательно, в это время взрослые птицы могут воспринимать любого человека, который проходит мимо, как потенциальную угрозу для своего выводка.

Как выглядит нападение ворон

Особенно "остро" реагируют на людей самцы ворон - именно они чаще всего совершают налеты, пытаясь отогнать человека от гнездовой территории.

Нападение вороны выглядит обычно как:

  • внезапный взлет птицы;
  • легкий удар крылом или лапой по голове.

Кто становится "жертвой" птиц чаще всего

Согласно информации Украинского общества охраны птиц, "жертвами" ворон чаще всего становятся женщины или дети, поскольку они:

  • меньше ожидают такой реакции;
  • могут не обращать внимания на поведение птиц вокруг.

Птичий террор в городе? Почему вороны нападают на людей и что с этим делатьВороны - постоянные "соседи" людей (фото: birdlife.org.ua/Unsplash/Sandra Alekseeva)

Можно ли предотвратить конфликт

По словам экспертов, ворон серых сложно "переселить" - если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.

"Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок", - объяснили в организации.

Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон:

  • длится всего несколько дней;
  • связано с определенным гнездом.

Как вести себя в период гнездования

Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, украинцам советуют придерживаться ряда простых действий:

  • сохранять спокойствие - не паниковать, если ворона начала проявлять агрессию (ведь ее действия направлены не на нападение, а на отпугивание);
  • не приближаться к деревьям с птенцами (часто возле гнезда можно заметить одного или нескольких птенцов) - избегать прохождения непосредственно под деревом или рядом с кустом, где они сидят;
  • взять в руки палку (даже имитация движения палкой может напугать птицу и заставить ее держаться на расстоянии) - это не повредит вороне, но заставит ее пересмотреть оценку уровня опасности;
  • носить головной убор (кепку, панаму или капюшон) - он станет простой, но действенной "профилактикой" от неприятного контакта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Павлограде Днепропетровской области горожане жаловались на нашествие агрессивных ворон.

Читайте также, где зимуют птицы и когда возвращаются в Украину.

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