Большие стаи исчезают: куда делись воробьи и можем ли мы потерять их навсегда

Сокращение популяций воробьев - это общемировая тенденция. Поэтому, возможно, в будущем мы уже не увидим стаи по 50-100 птиц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский", орнитолог Александр Пономаренко .

Правда ли, что воробьи в Украине "исчезают"

По словам эксперта, в целом есть два вида воробьев:

домашний;

полевой.

"Их популяция, действительно, сокращается", - признал орнитолог.

В то же время он отметил: насчет этого вопроса есть публикации по отдельным местностям (с оценкой подобных тенденций).

"Но, к сожалению, в пределах Украины такой программы нет. Потому что государство мизерно финансирует наши научные исследования", - объяснил специалист.

Почему воробьев становится меньше: основные причины

Пономаренко рассказал, что популяция воробьев сокращается сейчас на фоне нескольких различных причин.

Первая из них - это химизация сельского хозяйства.

"Поля заливают инсектицидами, гербицидами и всем, чем только можно. Воробьи, чтобы поднять своих птенцов и нарастить жирок перед зимовкой, ведут их на зерновые культуры. Если эта пшеница протравлена, то они ее не хотят есть", - объяснил ученый.

Он напомнил также, что современные сельскохозяйственные технологии доросли до того уровня, что после сбора урожая на поле почти не остается зерна.

"Поэтому птицам - мало еды", - отметил старший научный сотрудник природного заповедника.

Кроме того, согласно информации эксперта, на воробьев повлияло изменение норм строительства, ведь украинцы начали использовать новейшие кровельные материалы.

"В дикой природе воробьи обычно селятся в шарообразных гнездах в густых кронах деревьев. Когда воробьи пошли к человеку, они начали гнездиться в соломенных крышах, а затем переселились под шифер. Однако сейчас строители при монтаже крыши закрывают все щели. Воробьям просто негде селиться", - объяснил орнитолог.

Начинают ли воробьи "вспоминать старые привычки"

По мнению Пономаренко, если украинцы и в дальнейшем массово будут строить качественные современные дома, то воробьи могут снова "переселиться" в шарообразные гнезда на деревьях.

Специалист уточнил, что последние такие колонии на территории Днепропетровской области наблюдались в 1950-60-х годах.

"Но сейчас у нас на кафедре (биоразнообразия и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, - Ред.) есть образец шарообразного гнезда полевого воробья, которое было построено в 2000-х годах", - отметил доцент.

Следовательно, по его словам, "воробей снова начинает вспоминать свои старые привычки".

Сокращение популяций воробьев: опасна ли эта тенденция

Ученый подчеркнул, что сокращение популяций воробьев - это общемировая тенденция.

"Британцы отметили, что у них в течение XX века чуть ли не в девять раз уменьшилась численность этих видов. Потому что они уже не могут откармливаться на полях", - рассказал Пономаренко.

В то же время он отметил: история с массовым присутствием воробьев связана с тем, что они когда-то нарастили свою численность на сельскохозяйственных угодьях из-за больших остатков урожая.

"Сейчас воробьи возвращаются к своей естественной численности. Постепенно это станет обычный, а не массовый вид. Возможно, в будущем мы уже не увидим стаи воробьев по 50-100 штук", - объяснил эксперт.

В завершение он сообщил, что это, скорее всего, не будет иметь никаких критических последствий.

"Думаю, что нет. Современный уровень трансформации экосистем критически не угрожает воробьям. Хотя их численность будет ниже, но этот вид не станет краснокнижным за 10-20 лет", - подытожил орнитолог.