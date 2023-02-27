ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг изменил передвижение техники через Мариуполь: откуда и куда едут колонны

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 27 февраля 2023 11:45
Враг изменил передвижение техники через Мариуполь: откуда и куда едут колонны Фото: враг изменил передвижение техники через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне вновь изменили направление движения техники на восточном направлении. Теперь основна переброска осуществляется по трассе Запорожье - Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Техника движется в сторону Мариуполя по трассе Запорожье - Пологи - Мариуполь.

Также изменения произошли в движении техники в районе села Никольское, там враг перебрасывает свои колонны в сторону Волновахи / Угледара.

"За воскресенье зафиксировано перемещение системы ПВО С300/С400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", - отметил он.

Фото: переброска техники оккупантов (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, через Мариуполь оккупанты также перебросили не менее 10 грузовиков с живой силой в направлении Мангуша / Бердянска. Кроме того, под Мариуполь - в села Ялта / Урзуф - завезли новую группу мобилизованных.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю увеличилось количество сообщений о взрывах.

Как сообщают в Минобороны Британии, в Москве встревожены "необъяснимыми" взрывами в Мариуполе, который оккупанты считали недосягаемым для ударов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь окупанти Война в Украине
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"