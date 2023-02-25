В Мариуполе уничтожен еще один склад с БК оккупантов, - мэрия

Вечером 24 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы, вследствие чего был уничтожен очередной склад с боекомплектом врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"Последствия Мариупольского хлопка вчера. После "кары небесной" группа Мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", - написал он.

Напомним, вчера мы писали, что в Мариуполе Донецкой области был слышен звук взрыва. Возможно попадание по позициям россиян.

Ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали, что Мариупольское направление не является абсолютно недостижимым для ударов ВСУ.

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